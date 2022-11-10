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Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Eylül ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 10,1 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:18:00 -
İşsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,9

İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 kadınlarda ise %35,0 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi.

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