İşsizlik oranı 22 ayın en düşük seviyesinde

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Kasım 2018’den beri son 22 ayın en düşük düzeyine inmiş oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5’i tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 3,8 puan azalarak yüzde 32,2’ye geriledi.