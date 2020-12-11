  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşsizlik oranı 22 ayın en düşük seviyesinde
Ekonomi

İşsizlik oranı 22 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:13:00 -
İşsizlik oranı 22 ayın en düşük seviyesinde

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Kasım 2018’den beri son 22 ayın en düşük düzeyine inmiş oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5’i tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 3,8 puan azalarak yüzde 32,2’ye geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Türkiye'den Azerbaycan müjdesi
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı.

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay