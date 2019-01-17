İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı? | İşsizlik maaşı son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı almadaki 120 gün prim şartına ilişkin yeni gelişmeler var. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı? İşte işsizlik maaşındaki son durum...

İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı?

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre işsizlik maaşından yararlanmak için “son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak.

Binde 1'lik pay kaldırılacak?

Kanuna göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.

120 gün şartı kaldırılacak

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak, “hizmet akdine tabi” olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.