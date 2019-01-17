0553 313 94 23

İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı? | İşsizlik maaşı son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı almadaki 120 gün prim şartına ilişkin yeni gelişmeler var. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı? İşte işsizlik maaşındaki son durum...

17 Ocak 2019 Perşembe 17:13
İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı? | İşsizlik maaşı son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı almadaki 120 gün prim şartına ilişkin yeni gelişmeler var. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı? İşte işsizlik maaşındaki son durum...

İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı?

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre işsizlik maaşından yararlanmak için “son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak.

Binde 1'lik pay kaldırılacak?

Kanuna göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.

120 gün şartı kaldırılacak

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak, “hizmet akdine tabi” olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:13
  1. İşsizlik maaşı
  2. İşsizlik maaşı son durum
  3. İşsizlik maaşı son dakika
  4. İşsizlik maaşı son dakika haberler
  5. İşsizlik maaşı 120 gün
  6. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı
  7. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı kalktı mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    1. Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    2. GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin..
    3. Motosiklet hırsızlığı zanlıları..
    4. "Dream" yakıt ikmali için Bodrum'da
    5. TBMM Genel Kurulu
    6. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    7. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    8. Gürcistan'da kızamık salgını
    9. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri
    10. Sürücünün el frenini çekmediği..
    11. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    12. Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü
    13. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    14. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    15. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    16. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    17. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    18. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    19. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    20. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"