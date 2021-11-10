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Ekonomi İşsizlik geriliyor, solaklar deliriyor
Ekonomi

İşsizlik geriliyor, solaklar deliriyor

Milletin iş bulamadığı yönünde algı oluşturmaya çalışan müzmin muhalefete bir kötü haber daha geldi. İşsizlik eylülde yüzde 11,5 olurken, işsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:43:00 -
İşsizlik geriliyor, solaklar deliriyor

Milletin iş bulamadığı yönünde algı oluşturmaya çalışan müzmin muhalefete bir kötü haber daha geldi. İşsizlik eylülde yüzde 11,5 olurken, işsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik eylül ayında önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5'e gerilerken, işsiz sayısı da 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. 

Eylülde istihdam edilenlerin sayısı ise aylık 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı da 0,6 puan artışla yüzde 45,8 oldu.

Eylülde işgücüne katılım oranı aylık  356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 21,5'e geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 olurken, bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.

 

 

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Yorumlar

Yalandan kim ölmüş

At yalanı tuik inansın.
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hasan

Baştan aşağı mizahsınız. İşsiz sayısının 3.5 milyon olmasını değilde 70 bin kişi azalmasını haber yapmışsınız. Çoluk çocuğun yüzüne bakarken utanmıyor musunuz?
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