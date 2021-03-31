İşsizli parası alabilir miyim? İşsizlik maaşı nasıl alınır, işsizlik maaşı şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğine ilişkin konuştu. İşsizlik ödeneğinden daha kolay faydalandırılma konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Selçuk, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek çalışma şartının esnetildiğini ve genişletildiğini bildirdi. Selçuk, aktif iş gücü programlarını kullanarak istihdamı, işvereni, pasif iş gücü programlarıyla da işsiz kalan çalışanların desteklendiğini belirtti.

TYP iş başvurusu

Toplum Yararına Program'da (TYP) amacın işsizlerin çalışma hayatından kopmalarının engellenmesi ve işsizlere geçici gelir sağlamak olduğunu ifade eden Selçuk, illerin ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik durumlarına, gelen taleplere, bütçe imkanlarına göre TYP tahsis edildiğini vurguladı. Selçuk, İŞKUR TYP'lerin büyük çoğunluğunun "güvenli okul güvenli gelecek" kapsamında her sene Milli Eğitim Bakanlığına verildiğini aktardı. İŞKUR TYP iş başvurusu için tıklayın

İşsizlik maaşı nasıl alınır, kimler alır? İşsizlik maaşı ne kadar?

2021 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından işsizlik maaşı da belli oldu. 2021 işsizlik maaşı ne kadar? 2021’de en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 840 lira. Peki, İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu.

İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İsizlik maaşı başvurusu nereye yapılır? Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı kaç ay ödenir?

İşsizlik maaşı ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.