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Teknoloji İşsiz sayısı artacak! Yapay zeka dokunuşu: bu meslekleri tehdit ediyor! Şoke eden sonucu
Teknoloji

İşsiz sayısı artacak! Yapay zeka dokunuşu: bu meslekleri tehdit ediyor! Şoke eden sonucu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 19:17:00 - 2023-10-27 19:29:58
İşsiz sayısı artacak! Yapay zeka dokunuşu: bu meslekleri tehdit ediyor! Şoke eden sonucu

Son dönemde manşetlerden düşmeyen yapay zeka, hızla gelişimi, bir yandan yeni iş fırsatları yaratırken, diğer yandan bazı meslekleri tehdit ediyor. İşsizlik yükselirken, çok sayıda kişi maalesef işsiz kalabilir...

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojileri, birçok sektörde devrim yaratmaya devam ederken, bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller için yeni iş fırsatları da ortaya çıkıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde, AI ve ML mühendisleri, veri bilimcileri, doğal dil işleme (NLP) uzmanları, yapay zeka etik uzmanları ve yapay zeka ürün yöneticileri gibi meslekler ve uzmanlık alanları öne çıkacak.

AI ve ML mühendisleri, algoritmaları geliştiren, uygulayan ve optimize eden kişilerdir. Veri bilimcileri büyük veri kümelerini analiz eder ve işlevsel bilgiler elde etmek için AI ve ML tekniklerini kullanır. NLP uzmanları, insan dilini anlamak, yorumlamak ve üretmek için yapay zeka sistemlerini geliştirir ve uygular. AI etik uzmanları, yapay zeka teknolojilerinin etik ve adil kullanımını sağlamak için çalışır. AI ürün yöneticileri, yapay zeka teknolojilerini kullanan ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını yönetir.

Otonom sistem geliştiricileri, otonom araçlar, robotlar ve dronlar gibi sistemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına odaklanan uzmanlardır. Yapay zeka eğitimcileri ve araştırmacıları, yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki teorik ve uygulamalı bilgiyi öğretmek ve yaymak için çalışır.

Ancak, yapay zeka alanındaki gelişmeler, özellikle giriş seviyesi beceri düzeyine sahip ve tekrarlayan görevlerin yoğun olduğu meslekleri olumsuz yönde etkileyebilir. Üretim ve montaj işçileri, müşteri hizmetleri temsilcileri, veri girişi ve düzenleme çalışanları, perakende satış elemanları, bankacılık ve finans çalışanları, şoförler ve kuryeler, depo ve envanter çalışanları bu risk altındaki meslekler arasında yer alır.

Yapay zeka ve otomasyonun olumsuz etkilerini azaltmak ve işgücü piyasasına olumlu katkı sağlamak için eğitim, yeniden eğitim ve beceri geliştirme programlarına yatırım yapmak önemlidir. Bu makale, bu konudaki gelişmeleri yakından takip eden ve geleceğin iş dünyasına hazır olmak isteyen herkes için değerli bilgiler sunmaktadır.
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