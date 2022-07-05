İsrailliler, Gazzeli bir işçiyi döverek öldürdü

Bugün sabah, Gazze bölgesinde, 32 yaşındaki Ahmed Harb Iyad isimli bir işçi, işgal altındaki Filistin'de yahudi gasıp çeteler ve işgalci sözde askerler tarafından şiddetli bir şekilde darp edilerek katledildi.

Gazze'deki Çalışma Bakanlığı, Gazzeli genç işçi Iyad'ın Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerem'de bulunan iş yerine giderken yasadışı ırkçı ayrım duvarından geçtiği sırada işgalci sözde askerlerin ve yerleşimci çetelerin saldırılarına maruz kaldığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, Iyad'ın ekmek parasını kazanmak için işine giderken işgal rejiminin insanlık dışı saldırısına maruz kaldığını dile getirerek şehit edilen bu gencin ailesine taziyelerini iletti ve bu korkunç saldırı karşısında şehidin ailesiyle ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde yer alan Tel Aviv yakınındaki yasadışı Beni Berrak yahudi yerleşim merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı eylemde bir yahudi gasıp yaralandı.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre eylemi gerçekleştiren kişinin olay yerinden uzaklaşmayı başardığı bildirildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında işgal rejimine ve onların koruması altındaki yerleşimci terör gruplarına karşı direniş eylemlerinde belirgin bir artış olduğu, işgalcilere ve yerleşimci çetelere yönelik yüzlerce eylem gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Kısa adı Ma'ta olan Filistin Bilgi Merkezi'nin aylık raporuna göre Batı Şeria bölgesinde Haziran ayı içinde 649 direniş eylemi gerçekleştirildi. Bu eylemlerde bazıları ağır olmak üzere 26 işgalci yaralandı.

Kaynak: Haber Nas