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Dünya İsrailli teröristlere silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İsrailli teröristlere silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İşgalci İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:42:00 -
İsrailli teröristlere silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İşgalci İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 işgalci polisin öldüğü, 3 işgalci polisin yaralandığı bildirildi.

Terörist İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde İsrailli teröristlere açılan ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 kişinin etkisiz hale getirildiği, yaralı İsrailli teröristlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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