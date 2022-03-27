İsrailli teröristlere silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İşgalci İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.
İşgalci İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 işgalci polisin öldüğü, 3 işgalci polisin yaralandığı bildirildi.
Terörist İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde İsrailli teröristlere açılan ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 kişinin etkisiz hale getirildiği, yaralı İsrailli teröristlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.