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Dünya İsrailli teröristler, yaralı Filistinliyi ambulanstan indirmeye çalıştı!
Dünya

İsrailli teröristler, yaralı Filistinliyi ambulanstan indirmeye çalıştı!

Ambulansın içine giren İsrailli teröristler, tedavi edilen yaralıyı güç kullanarak indirmek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:13:00 -
İsrailli teröristler, yaralı Filistinliyi ambulanstan indirmeye çalıştı!

Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda zulmetmeye devam ediyor.

Terörist İsrail askerleri, Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı.

Yaralıyı ambulanstan indirme girişimi

İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayına ait bir ambulansın içinden yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması anbean görüntülendi.

Görüntülerde, İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla indirmeye çalıştığı görüldü.

Sağlık görevlisine de saldırdılar

İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmedi.

Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaştırmayı başardı.

Terör devleti İsrail'in yıkım politikasına tepki

Filistinli grupların çağrısı üzerine dün Ürdün Vadisi bölgesinde daha önce İsrail'in yıkım politikasına maruz kalan bedevi köyü Yukarı Hammisa'da gösteri düzenlenmişti.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullanmıştı. İsrail askerleri Filistinlilere fiziksel müdahalede de bulunmuş, 3 gösterici plastik mermiyle yaralanmış, çok sayıda gösterici de gazdan etkilenmişti.

11 evi yıktılar

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yerle bir etmişti.

Filistin makamlarına göre, Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Batı Şeria’daki "C Bölgesi" olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan Filistinlileri Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçevesinde yerlerinden etmeye çalışıyor.

Batı Şeria'nın üç bölgeye ayrılması

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

 

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