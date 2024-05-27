İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın skandal paylaşımına yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır. Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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