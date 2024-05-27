  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!
Gündem İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba
Gündem

İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba

Yeniakit Publisher
2024-05-27 21:56:00 -
İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba

Katliamların üzerini örtmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'a Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın skandal paylaşımına yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır. Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ve Mısır'dan İsrail'e çağrı
Suudi Arabistan ve Mısır'dan İsrail'e çağrı

Dünya

Suudi Arabistan ve Mısır'dan İsrail'e çağrı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'

Gündem

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'

Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu
Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Gündem

Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti
Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti

Dünya

Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti

Ünlülerden katil İsrail'e tepki! ''Allah belanı versin''
Ünlülerden katil İsrail'e tepki! ''Allah belanı versin''

Gündem

Ünlülerden katil İsrail'e tepki! ''Allah belanı versin''

Siyonist İsrail'e büyük darbe! O ülkeler, ardı ardına Filistin'i tanıma kararı aldı
Siyonist İsrail'e büyük darbe! O ülkeler, ardı ardına Filistin'i tanıma kararı aldı

Medya

Siyonist İsrail'e büyük darbe! O ülkeler, ardı ardına Filistin'i tanıma kararı aldı

Katil İsrail'e misilleme! Irak'taki fas tfood zincirine bombalı saldırı
Katil İsrail'e misilleme! Irak'taki fas tfood zincirine bombalı saldırı

Dünya

Katil İsrail'e misilleme! Irak'taki fas tfood zincirine bombalı saldırı

El Cezire dünyaya duyurdu: Mısır askerleri, İsrail güçlerine ateş açtı
El Cezire dünyaya duyurdu: Mısır askerleri, İsrail güçlerine ateş açtı

Dünya

El Cezire dünyaya duyurdu: Mısır askerleri, İsrail güçlerine ateş açtı

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!
İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Dünya

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü
Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü

Dünya

Mısır doğruladı! İsrail-Mısır çatışmasında 1 askerleri öldü

Dünyaya güzel haber! İsrail vuruldu
Dünyaya güzel haber! İsrail vuruldu

Dünya

Dünyaya güzel haber! İsrail vuruldu

Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı
Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı

Gündem

Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı

İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor
İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor

Gündem

İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor

AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy
AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy

Dünya

AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy

AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy
AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy

Dünya

AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı Torunları

Okyanus Ötesindeki Amerikan İşgalci sömürgeci soykırımcı katillerin Terörtlerin Soysuzların Soyunu Kurut Kanlarını kurut Ellerini kollarını Ayaklarını Bedenlerini kurut ya kahar isminle kahru paramparça Et cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Sok Allahım Amin Bu Firevun Amarikanin Filistin Topraklarını İşgal yahudi israyil piçleri kafirleri kefereleri firavunları Şerefsizleri Haçlı Tohumları Teröristler piçleri Evlatları çocukları Olan Filstin Topraklarındaki işgalcilerin zalimlerin katillerin Soysuzların Soyunu Kurut Kanlarını kurut Ellerini kollarını Ayaklarını Bedenlerini kurut Amin ya kahar isminle kahru paramparça Et cayır cayır yak cehennemin yedi kat yerin dibine sok Allahım Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin

fetösavar

bin yıldır biliyoruz ne menem şey olduklarını da, atalarımız çok mu çok insaflıydı, bilmiyoruz.. aldı getirdi bunları, en güzel sahillerimize, adalar denizimize... neyse merhametin sonunu iyi anladı geçmişlerimiz, bize düşen iyi ders almak...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23