İsrailli kadın şarkıcıdan Joe Biden'a ret! Eli böyle havada kaldı

ABD Başkanı Joe Biden için İsrail Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen törende, Yahudi şarkıcı Yuval Dayan sahne aldı.

Biden, Dayan'ın şarkısı bittikten sonra oturduğu yerden kalkarak tokalaşmak için yanına kadar gitti.

Ellerini kenetleyip geri çevirdi

Yahudi şarkıcı, kendisi ile tokalaşmak üzere elini uzatan Bıden'ı gülümseyerek reddetti. Ellerini kenetleyip tokalaşmayacağını ima eden Dayan, hafifçe eğilerek Biden'a selam verdi.

Bir süredir boşluğa elini uzatıp kendi kendine tokalaşan Biden, bu kez de Yahudi şarkıcının tokalaşmayı geri çevirmesi ile gündem oldu.