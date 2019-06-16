İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
Terör devleti İsrail'de düzenlenen LBGT yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı. Sapkınların gösterisi, Ortadoğu'da bu zamana kadar yapılan en büyük LGBT yürüyüşü oldu.16 Haziran 2019 Pazar 12:04
Terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 250 bin sapkın, Ben Zion Bulvarı’ndan Charles Clore Parkı’na kadar yürüdü. Katılımcılar arasında İsrailli Eurovision birincisi Netta Barzilai de vardı.
Hafta boyu LGBT bayrakları ile donatılan şehre etkinlik için turist akını oldu.
"Eşcinsel bir Yahudi olarak..."
Katılan isimler arasında sapkın radyocu Andy Cohen de vardı. Cohen, yaptığı basın toplantısında, “İnsan selini görünce nutkum tutuldu. Burada özellikle eşcinsel bir Yahudi olarak halkım tarafından hoş karşılanmak tarifsiz bir duygu.” ifadelerini kullandı.
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