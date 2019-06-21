İsrailli gazeteciden Sisi'ye komik övgü! "3'üncü Dünya Savaşı'nı önledi"

Mısır'ın seçimle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak göreve gelen Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı olduktan sonra terör devleti İsrail ile ilişkilerini geliştirmiş, Mısır'ın Gazze'ye açılan ve Muhammed Mursi'nin açık kapı politikası uyguladığı Refah sınır kapısını kapatmıştı.

TimeTürk'teki habere göre, Mısır-İsrail yakınlaşması sürerken İsrailli birçok ismin Muhammed Mursi'ye yönelik darbeyi desteklediği biliniyor. İsrailli gazeteci Caroline Glick de Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatından iki gün sonra yaptığı bir paylaşımla Sisi'nin darbesini desteklediğini belirtti.

Paylaşımında Muhammed Mursi ve dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la yaptığı görüşmenin videosuna yer veren Glick, "Açın gözlerinizi. Sisi olmasaydı, üçüncü dünya savaşı çıkardı." dedi.

İsrailli gazetecinin üçüncü dünya savaşına ilişkin korkarak paylaştığı video ise aslında rutin bir görüşme. Ahmedinejad, 2013'ün Şubat ayında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Mısır'ı ziyaret etmiş, Muhammed Mursi de Ahmedinejad'ı havaalanında karşılamıştı. 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, Mursi'ye yönelik darbeyi gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı olmuştu.

Muhammed Mursi'nin şehadeti

Muhammed Mursi, 17 Haziran akşamı Kahire'de görülen mahkemesi sırasında içinde bulunduğu kafeste fenalaştı. Yere yığılan Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediği, ambulansın da yarım saate yakın bir zaman gelmediği belirtilmişti. Mursi'nin avukatı Abdulmaksut, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanının son sözlerini şu şekilde aktardı:

"Şu ana kadar mahkemede neler olup bittiğini anlamıyorum. Avukat görmüyorum. Medya görmüyorum. Ortada bir mahkeme de görmüyorum. Mahkemenin görevlendirdiği avukat da beni savunacak bir bilgiye sahip olmayacak. Mahkemeden gizli bir duruşma istemiştim. Mahkeme reddetti. Bitti, bu mahkemenin kararı. Ancak ülkemin güvenliği, selameti ve egemenliği için benimle mezara gidecek sırlarım var."