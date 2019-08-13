0553 313 94 23

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan:"Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım"- "Yahudilere ferdi ya da toplu olarak, açık ya da kapalı alanda ibadet etme izni verilmelidir"

13 Ağustos 2019 Salı 19:46
İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Erdan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail polisinin Harem-i Şerif'te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90Fm radyo kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi'ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım." dedi.

Aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi de olan Gilad Erdan, "Yahudilere ferdi ya da toplu olarak, açık ya da kapalı alanda ibadet etme izni verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Harem-i Şerif'teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ise bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif içinde müdahale etmiş ve 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:46
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 3 yaralı
    1. Afganistan'da yol kenarına..
    2. Ak Parti Kargı teşkilatıyla bayramlaştı
    3. Gaziantep'te motosiklet minibüs..
    4. Boksta Polonya ile ikili kamp
    5. İslamiyet Öncesi Türklerde Kurban..
    6. Jürgen Klopp: “İstanbul’un bizim için..
    7. GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği..
    8. ABD, Çin'in bazı ürünlerine ilave..
    9. CHP’li Küçükçekmece Belediyesinde koku..
    10. Liverpool ve Chelsea taraftarları..
    11. Milli güreşçilerin bayram mesaisi
    12. GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda..
    13. Abisinin boğulduğu haberini alır almaz..
    14. Çınarçık Deresi’ndeki balık ölümlerine..
    15. Ukrayna, Rus diplomatı ‘istenmeyen..
    16. Gaziantep'te motosiklet minibüs..
    17. Le Havre, Umut Meraş'ı transfer..
    18. İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'daki..
    19. Kaymakam Kendüzler’e veda yemeği
    20. BİTSİAD’dan 2. el makinede teşvik..
    21. GÜNCELLEME - Marmara Adası'ndaki orman..
    22. 'Liverpool fantastik bir takım'
    23. Tosya’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    24. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    25. Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın
    26. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
    27. Hong Kong Havalimanı uçuşlara kapatıldı!
    28. Şanlıurfa'da iş yeri yangını
    29. Salah'tan Türkçe mesaj
    30. UEFA Süper Kupa maçına doğru
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı