Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrailli bakan: Tahran'ı vururuz!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:58
İsrailli bakan: Tahran'ı vururuz!

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine Arapça röportaj veren Liberman, ülkesinin kimse ile savaşmak istemediğini ancak bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların bulunmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in de Tahran'ı vuracağını söyleyen Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan ayrıca, "İran şu ana kadar Suriye'de 13 milyar dolar harcadı. Lübnan Hizbullahı, Hamas, İslami Cihad Hareketi ile terör örgütlerine yıllık 2 milyar dolar akıttı" iddiasında bulundu.

İran rejiminin son günlerini yaşadığını ve ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi halinde İran'ın ekonomik olarak çökeceğini ileri süren Liberman, İran yönetimi ve Devrim Muhafızlarının, halkı uzaklaştırarak ülkenin tüm kaynaklarını ele geçirmesi nedeniyle ekonominin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

BÖLGESEL OLARAK ÇÖZÜLMELİ

Filistin- İsrail meselesine de değinen Liberman, bu sorunun ikili değil bölgesel olarak çözülmesi gerektiğini savundu. Liberman, bunun da İsrail-Arap barışı ile iki devletli çözüm paralelinde mümkün olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerine dair ise isim vermeksizin bazı Arap ülkeleriyle diyalogları olduğunu aktararak, "İşler doğru yönde ilerliyor ve yüzde 75 gibi bir mutabakat söz konusu." dedi.



Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:58
  1. Tel Aviv
  2. Savunma Bakanı
  3. Milyar Dolar
  4. İslami Cihad
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli bakan: Tahran'ı vururuz!
    1. İsrailli bakan: Tahran'ı vururuz!
    2. Solmuş siyah kıyafetleri çamaşır..
    3. FETÖ'cü hain parmak izini inkar etti
    4. Gülen'in yeğenine 21 Yıl hapis!
    5. Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah..
    6. Ve Galatasaraylı yıldız futbolcu..
    7. 5 bakanıyla Türkiye'ye geliyor!
    8. Son dakika... ABD'nin yeni Dışişleri..
    9. İlk oy 7 Haziran'da! İşte seçim takvimi!
    10. Çocuğunun çantasına dinleme cihazı..
    11. Yeşilin gücü
    12. Acıpayam’da trafik kazası: 1 ölü
    13. Belek’te liderlik yarışı başladı
    14. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor....
    15. İP'in ucunu kaçırdılar! "Türkiye'yi..
    16. Kartal'da akaryakıt istasyonu..
    17. Beşiktaş'tan tarihi karar! Sahaya..
    18. Eviniz mis gibi koksun
    19. Rize’deki Cinayete 8 Gözaltı
    20. Karar verildi! Beşiktaş derbiye..
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu