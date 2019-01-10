İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman gibi ülkelerin İsrail’le son dönemde yakınlaşmasına sert tepki geldi... Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Abdurrezzak Kasum, Arap yetkililerin uluslararası bağlamda değerini ortaya koyan en önemli ölçütün Filistin davası olduğunu belirterek, “İsrail’le normalleşme Allah’a, Peygamberine ve müminlerine ihanettir” diye konuştu.

Filistin davasında sorumluluk üstlenmeyenlerin vatanseverliğinden ve inancından şüphe ettiğini söyleyen Kasum, “Arap yetkililerin uluslararası bağlamda değerini ortaya koyan en önemli ölçüt Filistin davasıdır ve günümüzde Filistin’den daha fazla destek ve onayı hak eden başka bir dava da yoktur” ifadesini kullandı.

Filistin’e destek verelim

“İsrail’le normalleşme, Allah’a, Peygamberine ve müminlere ihanettir” diyen Kasum, “Çocuklarımızı katleden, kahramanlarımıza işkence eden, kadınlarımızı hapsedenlerle el sıkışanlar, dökülen kanlarımıza ihanet ediyor, Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine ve vatanımıza sırtını dönüyor” dedi.

Dünyada vicdan sahibi herkesin Filistin davasının haklılığı konusunda hemfikir olduğunu belirten Kasum, İslam dünyasına “Filistin halkının haklarını savunma, onlara her türlü desteği verme ve Siyonist İsrail’i boykot etme” çağrısında bulundu.

Mağrip birliği güçlensin

Kasum, 1989’da Fas’ın Marakeş kentinde kurulan ancak üye ülkeler arasında yaşanan ihtilaflar nedeniyle bu zamana kadar arzu edilen etkinliği bir türlü gösteremeyen Mağrip Arap Birliği’ne ilişkin de değerlendirmede bulundu

Cezayir’in de üyesi olduğu Mağrip Arap Birliği’nin tabeladan ibaret olmayıp daha etkin bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Kasum, bu bağlamda üye ülkeler arasındaki siyasi çekişmelerin aşılması ve tam anlamıyla bir birlik sağlanması çağrısı yaparak, ekonomik ortalık, ortak para birimi ve vizesiz seyahatin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.