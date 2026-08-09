  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Dünya İsrail’le işbirliğinin sona ermesini istediler! Atina’da yüzlerce kişi sokağa çıktı
Dünya

İsrail’le işbirliğinin sona ermesini istediler! Atina’da yüzlerce kişi sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail’le işbirliğinin sona ermesini istediler! Atina’da yüzlerce kişi sokağa çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Filistin’e destek için düzenlenen gösteride yüzlerce kişi meydanları doldurdu. Göstericiler, hükümete İsrail’le askeri ve siyasi ilişkileri sonlandırma çağrısı yaptı...

Atina’da Filistin’e destek amacıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Monastiraki Meydanı'nda toplanan göstericiler Sintagma Meydanı'na yürüdü. Gösteri, Filistin Yunanistan Topluluğu, "Savaşı Durdurun-Filistin'le Dayanışma İttifakı", "March to Gaza Greece" oluşumu ile sol parti ve grupların çağrısıyla düzenlendi.

 

Göstericilerin "Filistin'e özgürlük", "Filistin'le dayanışma, İsrail'le hiçbir işbirliği yok" sloganları attığı, Yunanistan hükümetinden İsrail'le askeri ve siyasi işbirliğini sonlandırmasını talep ettiği kaydedildi.

 

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığının gösteriler öncesinde Yunanistan'da bulunan İsrail vatandaşlarına gösteri alanlarından uzak durmaları, dikkatli olmaları ve İsrail veya Yahudi kimliklerini belli edebilecek sembolleri görünür şekilde taşımamaları yönünde seyahat uyarısı yayımladığı aktarıldı.

Filistinliye ‘cinsel taciz’ alçaklığı birbirine düşürdü: Hukuku savunan generale katil Katz’dan neşter!
Filistinliye ‘cinsel taciz’ alçaklığı birbirine düşürdü: Hukuku savunan generale katil Katz’dan neşter!

Dünya

Filistinliye ‘cinsel taciz’ alçaklığı birbirine düşürdü: Hukuku savunan generale katil Katz’dan neşter!

Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!
Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!

Gündem

Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!

Uluslararası Filistin Konvoyu Gaziantep'te coşkuyla karşılandı
Uluslararası Filistin Konvoyu Gaziantep'te coşkuyla karşılandı

Aktüel

Uluslararası Filistin Konvoyu Gaziantep'te coşkuyla karşılandı

Mekke’de imzalanan savunma anlaşmasına Bahreyn ve Filistin’den destek
Mekke’de imzalanan savunma anlaşmasına Bahreyn ve Filistin’den destek

Dünya

Mekke’de imzalanan savunma anlaşmasına Bahreyn ve Filistin’den destek

Filistin Konvoyu Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı
Filistin Konvoyu Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

Aktüel

Filistin Konvoyu Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Yunan'da olsa bravo o Atina sokakların'da Siyonist İsraillileri kınayanlara...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23