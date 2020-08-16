İsrail’le anlaşmaya tepki! BAE, Filistin dâvâsına ihanet etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile ‘normalleşme’ anlaşmasına ilişkin TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve AK Parti Kütahya Milletvekil İshak Gazel, Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

Siyonist oyunları oynanıyor!

Filistin toprakları üzerinde yıllardır siyonist oyunlarının Batılı devletler aracılığıyla oynandığına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti: “Bölgeye habis bir ur, virüs gibi yerleştirilen İsrail’in güvenliği için her türlü kirli oyun, plan devreye sokulmuştur. Son olarak BAE’nin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması da bu planların küçük bir parçasıdır. ABD tarafından yüzyılın anlaşması diye sunulan ‘Yüzyılın İhaneti’ olan bu plan Kudüs ve Ortadoğu’da tamamen Filistin varlığını dolayısıyla Müslümanları ortadan kaldırma, ve Türkiye’nin nüfuz alanını daraltma planıdır. BAE’nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Halkına sırtını dönen bir yönetim bir süre sonra mutlaka layık olduğu şekilde devrilir. Türkiye’nin Ortadoğu’da ve Akdeniz havzasındaki güçlü duruşu karşısında yeni cepheler açma planı yapan küresel emperyalizm bu kampa yeni üyeler katmak istiyor. Lakin Türkiye hakka ve adalete dayalı duruşunu sürdürecektir. Haksızlığa sessiz kalan, hakkıyla birlikte şerefini de kaybeder.”

BAE, iradesi olmayan kukla devlet

AK Parti Kütahya Milletvekil İshak Gazel de, şunları dile getirdi: “BAE, Filistin davasına ihanet etmiştir. Kendi iradesi olmayan bir devlettir. Dış güçler tarafından yönetilen bir kukla devlettir. Bu kukla devletin Filistin’e sahip çıkması beklenemez. BAE’den, Türkiye’nin yürüttüğü Filistin davasına da destek olmasını beklemiyoruz. Filistin, ümmetin davasıdır. Bu anlaşma bizim nezdimizde itibar görmemiştir. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye olarak bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz.”