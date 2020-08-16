  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İsrail’le anlaşmaya tepki! BAE, Filistin dâvâsına ihanet etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile imzaladığı ‘normalleşme’ anlaşmasına hem Türkiye’den hem İslam dünyasından tepkiler sürerken, konuya ilişkin gazetemiz Akit'e açıklamalarda bulunan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve AK Parti Kütahya Milletvekil İshak Gazel, imzalanan anlaşmayı "Aksa ve Filistin dâvâsına suikast" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 09:55:00 - 2020-08-16 09:56:27
İsrail’le anlaşmaya tepki! BAE, Filistin dâvâsına ihanet etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile ‘normalleşme’ anlaşmasına ilişkin TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve AK Parti Kütahya Milletvekil İshak Gazel, Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

Siyonist oyunları oynanıyor!

Filistin toprakları üzerinde yıllardır siyonist oyunlarının Batılı devletler aracılığıyla oynandığına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti: “Bölgeye habis bir ur, virüs gibi yerleştirilen İsrail’in güvenliği için her türlü kirli oyun, plan devreye sokulmuştur. Son olarak BAE’nin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması da bu planların küçük bir parçasıdır. ABD tarafından yüzyılın anlaşması diye sunulan ‘Yüzyılın İhaneti’ olan bu plan Kudüs ve Ortadoğu’da tamamen Filistin varlığını dolayısıyla Müslümanları ortadan kaldırma, ve Türkiye’nin nüfuz alanını daraltma planıdır. BAE’nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Halkına sırtını dönen bir yönetim bir süre sonra mutlaka layık olduğu şekilde devrilir. Türkiye’nin Ortadoğu’da ve Akdeniz havzasındaki güçlü duruşu karşısında yeni cepheler açma planı yapan küresel emperyalizm bu kampa yeni üyeler katmak istiyor. Lakin Türkiye hakka ve adalete dayalı duruşunu sürdürecektir. Haksızlığa sessiz kalan, hakkıyla birlikte şerefini de kaybeder.

BAE, iradesi olmayan kukla devlet

AK Parti Kütahya Milletvekil İshak Gazel de,  şunları dile getirdi: “BAE, Filistin davasına ihanet etmiştir. Kendi iradesi olmayan bir devlettir. Dış güçler tarafından yönetilen bir kukla devlettir. Bu kukla devletin Filistin’e sahip çıkması beklenemez. BAE’den, Türkiye’nin yürüttüğü Filistin davasına da destek olmasını beklemiyoruz. Filistin, ümmetin davasıdır. Bu anlaşma bizim nezdimizde itibar görmemiştir. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye olarak bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal çıkışıyla ilgili ..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı