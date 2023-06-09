İsrail'in yaraladığı Filistinli kurtarılamadı
Gazze Şeridi'nde bir Filistinli, İsrailli teröristlerin saldırılarında aldığı yaraların tesiriyle hayatını kaybetti.
Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail'in 9-13 Mayıs tarihleri arasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan İsmail Selman İyad bu sabah hayatını kaybetti.
İyad İsrail'in saldırılarında yaralandığı tarihten bu yana hastanede tedavi altındaydı.
Öte yandan İsrail güçleri bugün Ramallah yakınındaki Rantis askeri kontrol noktasında bıçaklı eylem gerçekleştirerek bir askerin yaralanmasına sebep olduğunu iddia ettikleri bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
Böylece bugün Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
Kaynak: Mepa News
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