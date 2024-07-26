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Gündem İsrail'in TRT'ye saldırısı sonrası Türkiye'den açıklama
Gündem

İsrail'in TRT'ye saldırısı sonrası Türkiye'den açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-26 21:13:00 -
İsrail'in TRT'ye saldırısı sonrası Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısı nedeniyle TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek" dedi.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Saldırıda, TRT kameramanı yaralandı.

Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi. Saldırıya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi.

'GAZETECİLER BU ZULMÜ TÜM DÜNYAYA DUYURMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz.
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Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır.

İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

NE OLMUŞTU?

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri silmişti.

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