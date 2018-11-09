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İsrail'in iki ay önce şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eylül ayında vurularak şehit edilen Filistinli Muhammed Yusuf Alyan (26) ebedi yolculuğuna uğurlandı.

09 Kasım 2018 Cuma 23:50
İsrail'in iki ay önce şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kampında düzenlenen cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak ve İsrail aleyhine slogan attı.

İşgal altındaki Kudüs'te eylül ayında "bıçaklama girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince şehit edilen Alyan'ın naaşı uzun süre ailesine teslim edilmemişti.

İsrail'in elinde halen Filistin'in çeşitli bölgelerinden 31 kişinin naaşı bulunurken, 253 naaş ise Rakamlar Mezarlığı'ında gömülü durumda.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:50
  1. Gazze
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