İsrail'in hedef aldığı Beyt Cinn'de neler yaşanıyor?

Şam kırsalındaki Beyt Cinn kasabasında, işgalci İsrail devriyelerinin kasabaya girmesi ve sivil gençleri gözaltına almasıyla başlayan gerilim, hızla kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Şam kırsalındaki Beyt Cinn kasabasında, işgalci İsrail devriyelerinin kasabaya girmesi ve sivil gençleri gözaltına almasıyla başlayan gerilim, hızla kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Olaylar, Şam kırsalının stratejik öneme sahip kasabası Beyt Cinn'de bir işgalci İsrail devriyesinin kasaba içine girmesiyle tırmandı. İşgal güçlerinin, bölgeden dört genci gözaltına alması üzerine kasaba halkı büyük bir tepki göstererek devriyeye karşı ayaklandı.

Gözaltıların ardından tırmanan tansiyonla birlikte, işgal güçlerinin konvoyu halk tarafından pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre en az 6 İsrail askeri yaralandı, yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yoğun direniş karşısında İsrail ordusu, bazı araçlarını kasaba içinde bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı.

 

Sivil yerleşimlere hava saldırısı

Çatışmanın ardından bölgeye hızla takviye güç sevk eden İsrail ordusu, ilk olarak yaralı askerlerini çıkarmak için bölgeyi helikopterlerle bombaladı. Bu bombardımanın hemen ardından, İsrail savaş uçakları Beyt Cinn çevresindeki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı. Bombardımanların aralıklı şekilde devam ettiği ve kasaba halkının evlerinden çıkmasına izin verilmediği bildiriliyor.

Resmi açıklamada bulunan soykırımcı İsrail ordusu, operasyonun kasabada "İslami Cemaat" adını verdiği bir yapının kendilerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle düzenlendiğini iddia etti.

Yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre, kasaba ve çevresine yönelik saldırılar sonucunda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 13 Suriyeli şehit oldu. Bölgedeki insani durumun ağırlaştığı ve tansiyonun bölge çapında yeni çatışmalara yol açabileceği endişesi hâkim.

