Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

Talha Uğurluel, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Vallahi Türkiye olarak hepimiz Papa uzmanı olduk. Papa’yla yatıp Papa’yla kalkılıyor, deliriyorum artık. Bir aydır Papa’yla alakalı akla gelen her şey bana soruldu. Şu Papa Pazartesi sabahı Beyrut’a mı gidiyor nereye gidiyorsa gitsin de şu dosya kapansın.”

Uğurluel, özellikle sosyal medyada dolaşan “Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet Papa’nın Türkiye’ye girişini engelledi” iddiasının tamamen uydurma olduğunu vurguladı:

“Bu neyin kafası? Bu yalanı kim nereden uydurdu çok merak ediyorum. Ne Atatürk’ün ne Fatih’in Papa’nın ülkemize gelişini engellediğine dair tek bir belge yok, tek bir tarihî kayıt yok. Böyle bir şey hiç yaşanmadı.”

Tarihçi, haftasonu Şanlıurfa’daki konferans hazırlıkları nedeniyle yoğun olmasına rağmen bu yalanın sinirini bozduğunu da belirtti:

“İşim gücüm başımdan aşkın. Buna rağmen canım sıkıldı. Bir takipçi yazmış; ‘Fatih ve Atatürk herhalde aklını peynir ekmekle yemedi, izin vermemiştir’ diye… Yok böyle bir şey! Bu kadar işimin arasında şimdi oturup video hazırlıyorum. ‘Fatih ve Atatürk Papa gelişini engelledi mi?’ diye tüm belgeleriyle bugün YouTube’a yükleyeceğim.”

Bir yalan ortaya atılıyor, ardından binlercesi peşine takılıyor… Tarihle ilgisi olmayan, belgesiz, mesnetsiz iddialar sosyal medyada “hakikat” diye dolaştırılıyor. Talha Uğurluel’in isyanı aslında sadece bir tarihçinin feryadı değil; milletin aklını bulandıran, figürleri karşı karşıya getiren, uydurma hikâyelerle zihin kirleten sahtekârlığa bir tepki.

Ne Fatih Sultan Mehmet ne de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihin hiçbir döneminde bir Papa ziyaretini engellemedi.

Bu söylem bütünüyle bir şehir efsanesi, bir dezenformasyon.