  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Coğrafi verilere erişim açıldı

İstanbul Havalimanına rakip bile olamıyorlar: İngilizler anladı bizim solaklar anlamadı

‘Gel-git bakalım Muharrem’ kaptın koltuğu hadi iyisin! Tuvalet kenarından protokole

O ülkede Whatsapp’a erişim engeli getirildi

Bakan Bayraktar: Kullandığımız doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik

Güney Çin Denizi’nde kartlar yeniden dağıtılıyor! Pekin’den gövde gösterisi

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Orhan Aydın “Türkiye için Mısır pazarında yeni fırsat kapıları açılıyor” Hedef 15 milyar dolar

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Savaşın ortasında şok: Zelenskiy’nin sağ kolu Yermak istifa etti
İSLAM Hac için boş kalan kontenjanlara ek başvuru başladı
İSLAM

Hac için boş kalan kontenjanlara ek başvuru başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hac için boş kalan kontenjanlara ek başvuru başladı

2026 hac döneminde kurayla kesin kayıt hakkı kazanan adayların ardından boşta kalan kontenjanlar için ek başvuru süreci başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonunda kurayla kesin kayıt hakkı elde eden adayların işlemlerinin ardından oluşan boş kontenjanların belirlendiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.

 

Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

 

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?

İSLAM

Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlıyor?
Üç aylar ne zaman başlıyor?

İSLAM

Üç aylar ne zaman başlıyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23