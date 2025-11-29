Hac için boş kalan kontenjanlara ek başvuru başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonunda kurayla kesin kayıt hakkı elde eden adayların işlemlerinin ardından oluşan boş kontenjanların belirlendiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.

Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.