QR kodla para çekenler dikkat: Fark etmeden ücret ödüyor olabilirsiniz

Son yıllarda bankacılık işlemlerinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline gelen QR kodla ATM’den para çekme, pratikliğiyle kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak birçok kişi farkında olmadan işlem ücretleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Bankaların uyguladığı günlük limitler aşıldığında ya da farklı bir banka ATM’si kullanıldığında, sistem otomatik olarak ek ücret yansıtabiliyor.

Bankalar, güvenliği artırmak ve kartsız nakit çıkışını kontrol altında tutmak için QR kodlu işlemlere özel günlük limitler tanımlıyor. Bu limitler genellikle kartlı çekim limitlerinden daha düşük belirleniyor. Amaç, kötüye kullanım riskini azaltmak ve ATM’lerdeki nakit akışını dengede tutmak olarak açıklanıyor.

Günlük limitin aşılması durumunda bazı ATM’ler kullanıcıya “ek ücret uygulanacaktır” uyarısı gösteriyor. Özellikle yüksek tutarlı çekimlerde ya da aynı gün içinde birden fazla QR kod işlemi denendiğinde bu uyarıyla karşılaşmak mümkün. İşlemin onaylanması halinde ücret kesintisi otomatik olarak gerçekleşiyor.

Aynı bankanın ATM’si kullanıldığında çoğu zaman ücretsiz olan QR kodlu para çekme işlemi, farklı bankaların ATM’lerinde değişken komisyonlara tabi tutulabiliyor. Bu kesintiler, bankaların güncel hizmet tarifelerine göre çeşitlilik gösteriyor.

Uzmanlara göre, kullanıcılar mağduriyet yaşamaması için işlem öncesinde bazı kontroller yapmalı. Her bankanın belirlediği günlük QR kod limitinin mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden kontrol edilmesi, olası limit aşımı ücretlerini engelliyor. Ayrıca farklı banka ATM’sinde yapılacak işlemlerde ekrana yansıyan ücret uyarılarının dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Onay verilmeyen işlem ücretleri, işlem iptali sayesinde engellenebiliyor.

QR kodlu para çekme kolaylığının artmasıyla birlikte, kullanıcıların bilinçli hareket etmesi her zamankinden daha önemli hale geliyor.