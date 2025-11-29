  • İSTANBUL
Dünya Saldırıyı yapan ülke belli oldu: İşte gemilerin vurulma anı!
Dünya

Saldırıyı yapan ülke belli oldu: İşte gemilerin vurulma anı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karadeniz açıklarında 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine düzenlenen saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre; Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli tanker gemilerinde meydana gelen patlamaların, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği ve patlamaların yaşandığı görülüyor.

