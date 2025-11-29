Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?

ALİ KARAHASANOĞLU

Papa Ankara’ya geldi..

Gelir gelmez, Anıtkabir’i ziyaret etti..

Anıtkabir’e çelenk koydu..

Anıtkabir’e girişte, görevli bir subayımız, protokol gereği, Papa’ya selam durdu..

İtirazlar var: “Subayımız, Papa’ya niye selam durdu?”

Cevabı basit, arkadaş..

Biz halifeliği sonlandırırken, adamlar laiklik histerisine tutulmadılar, Hristiyanlar için Vatikan Devleti’ni kurdular..

Vatikan devletinin başındaki kişi de, o selam durulan Papa işte..

Selam durulan, aslında herhangi bir Papa değil..

Papa olduğu için selam durulmuyor..

Vatikan Devlet Başkanı olduğu için selam duruluyor..

Ama devlet başkanı, aynı zamanda bir Papa olunca..

İşler karışıyor.

Daha doğrusu karıştırılması için, laikçiler sahneye çıkarılıyorlar..

Halifeliği kaldıranlar kendileri.

“Laiklik var. Din ile devlet işleri ayrılmalı” deyip, dini görünürlüğü devletten uzaklaştıranlar kendileri..

Ama laikliği aldıkları Batı, Papa’yı devlet başkanı yapmış..

Devlet başkanı olunca da, diğer devlet başkanlarına uygulanan protokol gereği, Papa’ya da bir subayımız selam durmak zorunda kalmış..

Sanki, Papa’ya selam durduran, AK Parti imiş gibi, saldırıyorlar..

Ama aynı laikçilerin bir başka kesimi de, Papa’ya bir övgüler, bir övgüler düzdüler ki..

Nerede ise, Papa’yı kutsayıp, Türkiye’deki Müslümanları da hristiyanlığa çağıracaklardı..

Neydi kemalistlerin Papa’yı göklere çıkarmalarının sebebi?

Efendim, Papa ilk önce Ankara’ya gelmiş. Ve her şeyden önce Anıtkabir’i ziyaret etmiş..

İşte, bu çok önemli imiş..

Bir yandan, “Papa’ya nasıl selam durursunuz” diye itiraz ediyorlar..

Bir yandan da, “Bak, Papa bile, önce Ankara’ya geldi ki, ziyaretin ilk aşaması, Anıtkabir’i ziyaret olsun” dediler..

Hayırlı olsun, Papa’nız. Sizlere hayırlı işler..

Veee. Geldik Papa’yı, hepten göklere çıkardıkları noktaya..

Anıtkabir mozolesine çelengi koyduktan sonra, Papa’nın geri geri yürüyüşü, kemalistlerde bir sevinç bir sevinç yaşanmasına sebep oldu ki..

Sormayın, gitsin..

Halktv’de büyük bir alkış.

CHP milletvekili Yunus Emre’den şok açıklamalar:

“Papa, çelengi koyduktan sonra, bizim yöneticiler gibi arkasını dönüp gitmedi. Geri geri yürüdü!”

Ballandıra ballandıra Papa propagandası.

