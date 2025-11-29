  • İSTANBUL
Dünya

Pakistan'dan İsrail'in uykularını kaçıran Gazze kararı

Pakistan'dan İsrail'in uykularını kaçıran Gazze kararı

Pakistan, terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze için oluşturulacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, İslamabad'da bir basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan'ın ISF'ye asker göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Dar, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda "Buna hazır değiliz. Bu bizim işimiz değil, Filistin kolluk kuvvetlerinin işi. Bizim işimiz barışı korumak, barışı zorlamak değil. Bu güce katkıda bulunmaya kesinlikle hazırız ancak bu karar, ISF'nin görev yetki ve görev tanımı belirlenene kadar alınamaz." dedi.

ISF meselesinin gündeme geldiği ilk görüşmelerde bulunduğunu aktaran Dar, Endonezya'nın 20 bin asker teklif ettiğini ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de ülkesinin katılımını olumlu olarak değerlendirdiği sinyalini verdiğini söyledi.

Dar ayrıca, Birleşmiş Milletler'in (BM) talebi üzerine "Afgan halkı için" yardım malzemesi, gıda ve temel insani yardımların teslimatını yeniden başlatmak için çalıştığını dile getirerek, bu konuda Başbakan'ın onayının beklendiğini ekledi.

