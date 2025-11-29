  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İşte skandalın belgesi! Kartal Belediyesi’nden Ali Mahir Başarır’ın villasına özel hizmet

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Dalavereci Özel’den hırsız zanlısı İmamoğlu’na sadakat yemini: Gölge kabinenin ipi artık o elebaşının elinde

Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini
Dünya Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor
Dünya

Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor

Ukrayna'nın "savaşı sona erdirmek" ve "onurlu bir barış" için kritik adımları görüşmek üzere ABD'ye yolladığı heyetin yolculuğu, Kiev'deki yolsuzluk kriziyle gölgelendi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sosyal medyadan duyurduğu barış görüşmeleri heyetinin başında olması beklenen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından hemen sonra görevinden istifa etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin "savaşı sona erdirme" hedefiyle ABD’ye gönderdiği heyetin ziyareti, liderlik kriziyle başladı. Heyetin başında bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından sadece saatler sonra görevinden istifa etti.  

KİEV’DE İSTİFA DEPREMİ, WASHİNGTON’DA BARIŞ ARAYIŞI

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin başında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un bulunduğunu belirterek, "Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının artık ABD'de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinin başındaki Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından saatler sonra görevinden istifa etmişti.

Ukrayna'dan Trump'ın barış planına onay!
Ukrayna'dan Trump'ın barış planına onay!

Dünya

Ukrayna'dan Trump'ın barış planına onay!

Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş henüz sona ermedi
Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş henüz sona ermedi

Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş henüz sona ermedi

Ukrayna zirvesine Erdoğan’da katıldı! Müzakere İstanbul’da yapılabilir
Ukrayna zirvesine Erdoğan’da katıldı! Müzakere İstanbul’da yapılabilir

Gündem

Ukrayna zirvesine Erdoğan’da katıldı! Müzakere İstanbul’da yapılabilir

Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!
Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!

Dünya

Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları
Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Dünya

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!
Dünya

Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Sudan’da kriz devam ediyor! Savaşı sona erdirmeyi hedefleyen dört ayaklı çözüm vizyonuna yönelik ulusla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23