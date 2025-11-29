Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin "savaşı sona erdirme" hedefiyle ABD’ye gönderdiği heyetin ziyareti, liderlik kriziyle başladı. Heyetin başında bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından sadece saatler sonra görevinden istifa etti.

KİEV’DE İSTİFA DEPREMİ, WASHİNGTON’DA BARIŞ ARAYIŞI

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin başında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un bulunduğunu belirterek, "Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının artık ABD'de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinin başındaki Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından saatler sonra görevinden istifa etmişti.