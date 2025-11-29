Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor
Ukrayna'nın "savaşı sona erdirmek" ve "onurlu bir barış" için kritik adımları görüşmek üzere ABD'ye yolladığı heyetin yolculuğu, Kiev'deki yolsuzluk kriziyle gölgelendi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sosyal medyadan duyurduğu barış görüşmeleri heyetinin başında olması beklenen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından hemen sonra görevinden istifa etti.
KİEV’DE İSTİFA DEPREMİ, WASHİNGTON’DA BARIŞ ARAYIŞI
Zelenskiy, Ukrayna heyetinin başında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un bulunduğunu belirterek, "Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının artık ABD'de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna heyetinin başındaki Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından saatler sonra görevinden istifa etmişti.