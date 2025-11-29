  • İSTANBUL
Dünya

Moskova’nın gövde gösterisi ters tepti! Füze denemesi başarısız oldu: Kalkıştan saniyeler sonra patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Yasny atış sahasında gerçekleştirdiği kritik kıtalararası balistik füze (ICBM) testi, kalkıştan sadece saniyeler sonra havada 400 metre yükselip patlayarak başarısızlıkla sonuçlandı. Füzenin yere düşüşüyle yayılan mor renkli toksik bulut, Avangard hipersonik süzülme aracı taşıdığı tahmin edilen UR-100N veya Sarmat füzesinin test edildiği şüphesini uyandırdı.

Rusya'nın stratejik gücünü test etmek için Orenburg bölgesinde bulunan Yasny atış sahasında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma girişimi, Kremlin'e beklenmedik bir şok yaşattı. Füze, fırlatmanın hemen ardından, yalnızca 200 ila 400 metre irtifada patlayarak yere düştü.

Rusya’nın, Orenburg bölgesindeki Yasny atış sahasında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze (ICBM) testi, füzenin kalkıştan sadece birkaç saniye sonra patlamasıyla başarısızlıkla sonuçlandı. Füze, havada yaklaşık 200–400 metre yükseldikten sonra yere düşerek mor renkli bir bulut bıraktı.

Olay, hem bir uzay üssü hem de Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri için üs barındıran Yasny atış sahasında gerçekleşti. Başarısız testin ardından oluşan mor bulut, bazı Sovyet tasarımı füze sistemlerinde kullanılan son derece toksik yakıtlara benzetildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, “Böyle bir renk, yalnızca oldukça toksik yakıt kullanan füzelerde görülür; azot tetraksit ve simetrik olmayan dimetilhidrazin, batıda ‘amil’ ve ‘heptil’ olarak bilinir.” ifadelerine yer verildi.

FÜZE TÜRÜ VE GEÇMİŞ TESTLERİ

Telegram kanallarına düşen görüntüler ve yerel kaynaklar, Avangard hipersonik süzülme aracı ile donatılmış bir kıtalararası balistik füzenin (ICBM) yalnızca 200-400 metre irtifada patlayarak havada infilak ettiğini gösteriyor.

Düşen Rus füzesinin, muhtemelen Avangard hipersonik savaş başlığı taşıyan bir UR-100N olduğu tahmin ediliyor.

Başarısız testte kullanılan füze türü henüz açıklanmadı. Savunma sanayii analistleri, bu başarısızlığın daha önce Sarmat füzesi testlerinde yaşanan kazalara benzediğini belirtti ve “Bu, Sarmat füzesi testi olabilir” yorumunda bulundu. 21 Eylül 2024’teki bir Sarmat testi sırasında Plesetsk uzay üssündeki siloda patlama meydana gelmişti.

