İsveç Ligi karıştı! Norrköping taraftarları sahayı yaktı
Spor

İsveç Ligi karıştı! Norrköping taraftarları sahayı yaktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsveç Ligi karıştı! Norrköping taraftarları sahayı yaktı

Allsvenskan play-off rövanşında küme düşen Norrköping’in taraftarları, öfkelerini suni çim zemine yanıcı madde atarak gösterdi. Maç yaklaşık 4 saat durdu.

İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) play-off rövanşında Norrköping ile Örgryte’nin karşı karşıya geldiği mücadele, sahadaki futboldan çok tribünlerde yaşanan olaylarla gündeme geldi. İlk maçı 3-0 kaybeden ve rövanşa büyük baskı altında çıkan Norrköping, taraftar desteğine rağmen sahada istediği sonucu alamayınca tansiyon yükseldi.

TARAFTARLAR SUNİ ÇİMİ YAKTI, MAÇ DURDU

Ev sahibi Norrköping’in taraftarları, takımlarının küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine 85. dakikada suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı. Çimlerin bir bölümünde yanık izleri oluşurken, güvenlik güçleri olayların büyümemesi için hızla müdahale etti.

Bu gelişme üzerine:

Her iki takım soyunma odasına gönderildi, Tribünler tamamen boşaltıldı, Stadyum zemininin kontrolü için uzun süre bekleme süreci başladı.

Yaşanan kargaşa nedeniyle karşılaşma yaklaşık 4 saatlik aranın ardından tekrar başlatıldı ve 0-0 sona erdi.

ÖRGRYTE 2009’DAN BERİ İLK KEZ ALLSVENSKAN’A ÇIKTI

Rövanşın golsüz bitmesiyle birlikte Örgryte, 2009’dan bu yana ilk kez Allsvenskan’a yükselme başarısı gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

