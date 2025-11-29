  • İSTANBUL
Berber dükkanında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Berber dükkanında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı

Adana'da berber dükkanında meydana gelen silahlı çatışmada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Husumetli iki grup, iddiaya göre berber dükkanında bir araya gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

