Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’ndan canlı yayın yapan Uğur Dündar’ın konuğu olan eski ülkücü, yeni devrimci CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisini CHP içindeki bazı muhaliflerin eleştirmesine tepki göstererek, “Ben CHP’den seçildim, Beni seçen helal oyları harama çevirmemek için ben CHP’den başka partiye gitmem dedim ve CHP’de siyaset yapıyorum” dedi.

Uğur Dündar’ın tatlı bakışları altında açıklamalarını sürdüren Enginyurt, “CHP’nin bazı muhalif tipleri var. Benim eski videolarımı yayınlıyorlar. Cemal Enginyurt, şunu dedi, bunu dedi… Lan oğlum ne kadar akıl seviyeniz düşük. Bu memlekette kimler kimlere neler dedi de kimler kimlerle beraber. Ben hiç olmazsa CHP’den seçilip AKP’ye gitmedim lan yüzsüz soytarı. Ben CHP’den seçildim, döndüm dedim ki; ‘Beni seçen helal oyları harama çevirmemek için ben CHP’den başka partiye gitmem dedim ve CHP’de siyaset yapıyorum. Hem de en zor şartlarda siyaset yapıyorum” ifadeleriyle ülkücülükten devrimciliğe dönüşünü izah etti.

34 TANE FEZLEKEM VAR SAYIN ÖZEL’DEN SONRA İKİNCİ SIRADAYIM”

Diğer program konuğu CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın “CHP’liler de seni çok seviyorlar ama bunu kabul edelim” şeklindeki katkısı ve Uğur Dündar’ın “Tabi tabi” diyerek onu tasdiklemesinden sonra şu diyalog yaşandı:

Cemal Enginyurt: “34 tane fezlekem var, Sayın Özel'den sonra 2. Sıradayım”

Umut Akdoğan: “3'te kim var?”

Cemal Enginyurt: “Ali Mahir var. 4'te Veli Ağbaba var. Devam ediyoruz böyle”

“SAYIN ÖZEL…”

CHP’ye geçmeden önce Özgür Özel’e, “Özgür denilen oğlan” gibi ifadelerle seslenen Cemal Enginyurt’un, döndükten sonra “Sayın Özel” demeye başlaması da ayrıca dikkat çekti.