Teröristleri vurduğumuzda ‘endişeliyiz’ diyen kahpe ABD’ye bakın 'İsrail'in ipini saldık'

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar için Washington yönetiminden izin almak zorunda olmadığını belirtti. ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar için Washington yönetiminden izin almak zorunda olmadığını belirtti.

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar için Washington yönetiminden izin almak zorunda olmadığını belirtti.

Haaretz gazetesine konuşan Büyükelçi Issa, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükelçi Issa, "İsrail, kendi güvenlik gereksinimlerini değerlendirir ve vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alır. Bunun için ABD'den izin almasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

17 Kasım'da resmen büyükelçilik görevine başlayan Issa, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna da değinerek, "Washington, (Lübnan hükümetini) Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki tarihi kararı uygulamaya çağırıyor." dedi.

İsrail, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'a hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin yaşamını yitirdiği, 973 kişinin ise yaralandı.

İsrailli Alma Eğitim ve Araştırma Merkezi, İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen ülkenin güneyi yoğunlukta olmak üzere Lübnan'a toplam 669 dalga halinde hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

