Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Kazakistan’daki Silk Way Star (İpek Yolu Yıldızı) şarkı yarışmasında Azerbaycanlı jüri üyesi şarkıcı Samira Efendi sözleriyle tepki topladı. Ermeni şarkıcı Saro Gevorgyan’a “Azerbaycan’dan sana” diyerek en yüksek puanı verip sarılması Karabağ tartışmalarına yol açtı.

Kazakistan’da düzenlenen ‘İpek Yolu Yıldızı’ (Silk Way Star) müzik yarışmasının finalinde Azerbaycanlı şarkıcı Samira Efendi, Ermeni yarışmayıca, “Senin hakkına da giremem. Sana en yüksek puanı veriyorum. Azerbaycan adına 12 puan!” dedi. Samira, ardından yarışmacı Saro Gevorgyan’a sarıldı.

Bu hareketi sonrası 2021 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan’ı temsil eden Samira Efendi, sert eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Sanatçıyı eleştirenler, Azerbaycan adına en yüksek puanı vermenin ve Ermeni yarışmacıya sarılmanın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşlarının mağdurlarının ve ailelerinin anısına hakaret olduğunu savunuyor.

ŞEHİT AİLELERİNE NE DİYECEĞİZ?

Facebook kullanıcısı Ruslan Manafov, “Gençlere, kederden yıkılan annelere yazık. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Tunzala Salmanova adlı bir kullanıcı, “Elbette bu puanı kendisi vermedi ama sarılarak fazla ileri gitti” diye yazdı.

Efendi’nin hareketi bazı Ermenilerden takdir aldı. Anahit Sahakyan adlı bir Ermeni sosyal medya kullanıcısı tartışmaya “Dünyayı sevgi kurtaracak” sözleriyle katıldı. Bir Emeni de “Hiçbir hareketiniz, Karabağ’daki zulmünüzü unutturmaz” diyerek Samira’ya tepki gösterdi.

EFENDİ: BEN SİYASETÇİ DEĞİLİM

Samira Efendi siyasetçi olmadığını söyleyerek, tavrını barışa yönelik bir jest olarak nitelendirdi. Bakü televizyon kanalında yayınlanan bir programda, “Müzik benim için siyasetten daha büyük bir güç. Orada düşmanca davranacak bir siyasetçi olarak bulunmuyordum” dedi.

Ayrıca özür dilemeyeceğini çünkü yanlış bir şey yapmadığını söyledi: “Bana öyle geliyor ki zaman gelecek ve insanlar bu durumla yüzleşecek. İlk adımı attığım için beni linç ediyorlar.”

Efendi, barış umudunu “Eninde sonunda barış olacak, eninde sonunda [birbirimize] gidip geleceğiz” sözleriyle dile getirdi.

İki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ sorunu 40 yıla yakın devam ediyordu.

İki ülke arasında barışa varılmış olmasına rağmen halklar arasında henüz bir yakınlaşma gerçekleşmedi.

ERMENİ YARIŞMACI 5. OLDU

Ermeni yarışmacı Saro Gevorgyan yarışmada 5. oldu.

Azerbaycanlı yarışmacı finale kalamadı.

İpek Yolu Yıldızı müzik yarışması, 12 Asya ülkesinden temsilcilerin katıldığı ilk yarışma. Yarışmayı bu yıl Moğolistanlı yarışmacı kazandı.