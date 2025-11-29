  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Dalavereci Özel’den hırsız zanlısı İmamoğlu’na sadakat yemini: Gölge kabinenin ipi artık o elebaşının elinde

Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini

Ankara Belediyesinde kim kime dumduma

Nacar’dan çağrı: Yüreğiniz yetiyorsa ‘teslis’i tartışalım
Dünya Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı
Dünya

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

İsrail ile ilişkileri nedeniyle ağır eleştirilen alan Azerbaycan’da skandal bir tutum herkesi şoke etti. Eurovision’da Azerbaycan’ı temsil eden Samira Efendi, bir yarışmada Ermeni şarkıcıya 12 puan verip onu kucakladı. Efendi’nin bu hareketi Azeri şehit ailelerinden tepki aldı.

Kazakistan’daki Silk Way Star (İpek Yolu Yıldızı) şarkı yarışmasında Azerbaycanlı jüri üyesi şarkıcı Samira Efendi sözleriyle tepki topladı. Ermeni şarkıcı Saro Gevorgyan’a “Azerbaycan’dan sana” diyerek en yüksek puanı verip sarılması Karabağ tartışmalarına yol açtı.

Kazakistan’da düzenlenen ‘İpek Yolu Yıldızı’ (Silk Way Star) müzik yarışmasının finalinde Azerbaycanlı şarkıcı Samira Efendi, Ermeni yarışmayıca, “Senin hakkına da giremem. Sana en yüksek puanı veriyorum. Azerbaycan adına 12 puan!” dedi. Samira, ardından yarışmacı Saro Gevorgyan’a sarıldı.

Bu hareketi sonrası 2021 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan’ı temsil eden Samira Efendi, sert eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Sanatçıyı eleştirenler, Azerbaycan adına en yüksek puanı vermenin ve Ermeni yarışmacıya sarılmanın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşlarının mağdurlarının ve ailelerinin anısına hakaret olduğunu savunuyor.

ŞEHİT AİLELERİNE NE DİYECEĞİZ?

Facebook kullanıcısı Ruslan Manafov, “Gençlere, kederden yıkılan annelere yazık. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Tunzala Salmanova adlı bir kullanıcı, “Elbette bu puanı kendisi vermedi ama sarılarak fazla ileri gitti” diye yazdı.

Efendi’nin hareketi bazı Ermenilerden takdir aldı. Anahit Sahakyan adlı bir Ermeni sosyal medya kullanıcısı tartışmaya “Dünyayı sevgi kurtaracak” sözleriyle katıldı. Bir Emeni de “Hiçbir hareketiniz, Karabağ’daki zulmünüzü unutturmaz” diyerek Samira’ya tepki gösterdi.

EFENDİ: BEN SİYASETÇİ DEĞİLİM

Samira Efendi siyasetçi olmadığını söyleyerek, tavrını barışa yönelik bir jest olarak nitelendirdi. Bakü televizyon kanalında yayınlanan bir programda, “Müzik benim için siyasetten daha büyük bir güç. Orada düşmanca davranacak bir siyasetçi olarak bulunmuyordum” dedi.

Ayrıca özür dilemeyeceğini çünkü yanlış bir şey yapmadığını söyledi: “Bana öyle geliyor ki zaman gelecek ve insanlar bu durumla yüzleşecek. İlk adımı attığım için beni linç ediyorlar.”

Efendi, barış umudunu “Eninde sonunda barış olacak, eninde sonunda [birbirimize] gidip geleceğiz” sözleriyle dile getirdi.

İki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ sorunu 40 yıla yakın devam ediyordu.

İki ülke arasında barışa varılmış olmasına rağmen halklar arasında henüz bir yakınlaşma gerçekleşmedi.

ERMENİ YARIŞMACI 5. OLDU

Ermeni yarışmacı Saro Gevorgyan yarışmada 5. oldu.

Azerbaycanlı yarışmacı finale kalamadı.

İpek Yolu Yıldızı müzik yarışması, 12 Asya ülkesinden temsilcilerin katıldığı ilk yarışma. Yarışmayı bu yıl Moğolistanlı yarışmacı kazandı.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'
İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Dünya

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu
Gündem

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir konuşmasına yanıt veren ve kimliği videoda belirtilmeyen bir kadın yorumcu, Ankara'da..
Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! "Tekbir" detayı olay oldu
Gündem

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Papa 14. Leo’nun İznik’e gelişi bölgede büyük bir hareketliliğe yol açtı. Papa’nın helikopterle ilçeye inişi sırasında toplanan kalabalığın ..
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23