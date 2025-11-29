  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Demek ki o gözyaşları yalanmış! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na arınma cevabı

Coğrafi verilere erişim açıldı

İstanbul Havalimanına rakip bile olamıyorlar: İngilizler anladı bizim solaklar anlamadı

‘Gel-git bakalım Muharrem’ kaptın koltuğu hadi iyisin! Tuvalet kenarından protokole

O ülkede Whatsapp’a erişim engeli getirildi

Bakan Bayraktar: Kullandığımız doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik

Güney Çin Denizi’nde kartlar yeniden dağıtılıyor! Pekin’den gövde gösterisi

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Orhan Aydın “Türkiye için Mısır pazarında yeni fırsat kapıları açılıyor” Hedef 15 milyar dolar

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Dünya Moldova’da alarm yükseldi! Rus dronlarının peş peşe ihlalleri tepki çekti!
Dünya

Moldova’da alarm yükseldi! Rus dronlarının peş peşe ihlalleri tepki çekti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Moldova’da alarm yükseldi! Rus dronlarının peş peşe ihlalleri tepki çekti!

Moldovalı yetkililer, Rusya’ya ait dronların son dokuz gün içinde üçüncü kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Güvenlik amaçlı alınan tedbirler kapsamında hava sahasının bir saat on dakika süreyle kapatıldığı, bölgede gerilimin arttığı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki çatışmalar devam ederken, Moldovalı yetkililer Rusya’ya ait dronların ülke hava sahasını yeniden ihlal ettiğini ve ülkedeki sivil havacılığı tehlikeye attığını açıkladı. Yetkililer, son 9 gün içinde 3. hava sahası ihlalinin yaşandığının altını çizdi. Moldova İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2 Rus dronunun tespit edildikten kısa bir süre sonra Ukrayna bölgesine geri döndüğü aktarıldı ve olay nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı belirtilerek, "Uçuş güvenliği için büyük risk oluşturan bu ihlal nedeniyle Moldova hava sahası 1 saat 10 dakika boyunca uçuşlara kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu gelişmeye ilişkin, "Rus dronları sivilleri katletmeye giderken yeniden Moldova hava sahasını ihlal etti ve geçici bir süreliğine kapatılmasına neden oldu. Bu saldırıları kınıyor ve Ukrayna’nın yanında yer alıyoruz" dedi.

Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek
Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek

Dünya

Putin onayladı! Rusya'da KDV oranı yükselecek

Kocaeli'de Rusya'ya giden gemide patlama!
Kocaeli'de Rusya'ya giden gemide patlama!

Gündem

Kocaeli'de Rusya'ya giden gemide patlama!

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları
Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Dünya

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23