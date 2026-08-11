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Dünya İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!
Dünya

İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

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İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Siyonist Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile yeni bir boyut kazandı.

Siyonist Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile yeni bir boyut kazandı.

Hindistan’da Türkiye ve Suudi Arabistan’a yönelik boykot çağrıları gündeme gelirken, turizm sektöründe Hintli müşterilerin rezervasyonlarını iptal ettiği bildirildi. Türkiye’nin çeşitli kentlerine yılda yaklaşık 250 bin Hintli turist geliyor.

 

GENERAL DE KAREDE

Anlaşma sonrası dikkat çeken bir başka gelişme ise Pakistan’da yaşandı. Sokaklara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir’in yer aldığı afişler asıldı.

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Yorumlar

Adem

Inektaparlara bak...çok merakliydik Sizin necis ayaklarinizin topragimiza basmasina...gelmeseniz çok umurumuzdaydi....siz alistiginiz gibi inek idrarinda yikanip kendi ülkenizde güneste kurutun onu...

Blondepate

Hindistan bile bizi boykot ederken, bizim kanallarda neden Hint filmleri oynatılıyor....
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