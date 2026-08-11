İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Siyonist Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile yeni bir boyut kazandı.

Hindistan’da Türkiye ve Suudi Arabistan’a yönelik boykot çağrıları gündeme gelirken, turizm sektöründe Hintli müşterilerin rezervasyonlarını iptal ettiği bildirildi. Türkiye’nin çeşitli kentlerine yılda yaklaşık 250 bin Hintli turist geliyor.

GENERAL DE KAREDE

Anlaşma sonrası dikkat çeken bir başka gelişme ise Pakistan’da yaşandı. Sokaklara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir’in yer aldığı afişler asıldı.