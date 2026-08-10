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Aktüel Alevler ormanlık alanı sardı! İHA fark etti, ekipler 1 saatte söndürdü
Aktüel

Alevler ormanlık alanı sardı! İHA fark etti, ekipler 1 saatte söndürdü

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Alevler ormanlık alanı sardı! İHA fark etti, ekipler 1 saatte söndürdü

Gaziantep İslahiye'de ormanlık alanda çıkan yangın İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde orman yangını çıktı. Türkbehçe Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Yangın İHA ile tespit edilirken, bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arasöz,1 su ikmal aracı ve iş makinesi sevk edildi. Karadan müdahale eden ekiplere havadan da 1 yangnı söndürme helikopteri destek verdi. Havadan ve karadan 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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