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Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-07 01:44:00 -
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında iki Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in, kentin güneybatısındaki El-Muğrabi Kavşağı'nda Ubeyd ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı, yaralıların El-Mamedani Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu bu sabah bölgeye yoğun topçu saldırısı düzenlemiş ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeybatı bölgelerine de girmişti.

Kaynak: AA

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