İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Denizli'de protesto edildi

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, yeni tip koronavirüs tedbirlerine riayet ederek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Yeni Cami'nin avlusunda toplandı.

Burada, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılan ve dua eden katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Denizli Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Vahap Yolcu, insanlık ve Müslümanlık vazifesini yerine getirmek için toplandıklarını belirtti.

Yolcu, "Bugün burada zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Zalim İsrail karşısında, Filistin’e destek olmak istedik. Zalimler için yaşasın cehennem. Bizler, Suriye’de, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, Arakan'da zulüm gören tüm Müslümanların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.