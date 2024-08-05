İsrail'i korku saldı! Lübnan sınırında olağanüstü savaş hazırlığı

Gazze'de sağlam hastane bırakmayan İsrail, kendi sağlık merkezlerini yerin altına taşımaya başladı.

Lübnan güneyinde Hizbullah grubuna saldırmaya hazırlanan soykırımcılar, İran destekli örgütün yoğun bombardımanı sırasında ortaya çıkabilecek yaralı akınıyla nasıl baş edeceğini düşünüyor.

Bu amaçla sınıra yakın Hayfa kentindeki hastanelerde hazırlıklar hızlandı. İsrail işgali altındaki kentte bulunan Rambam Hastanesi'nin son hali, bebek katillerinin kapsamlı bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu.

Zira sözkonusu hastanenin otopark katı tamamen acil servis polikliniğine dönüştürüldü. Onlarca hasta yatağı ile acil müdahale ekipmanının yerleştirildiği otopark, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının kendi başına gelebileceği yönündeki korkusunu ortaya koydu.



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Soykırımcı Yahudiler, Lübnan'daki Müslümanların hastane vuracağını düşünüyor.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK HASTANE

Hastane otoparkının sağlık merkezine dönüştürülmesi, binanın yer üstünde kalan kısmının vurulması korkularının yanında, olası yaralı akınıyla mücadele amacını yansıtıyor. Bu hastane, İsrail-Lübnan sınırında 50 kilometre derinlikteki hat boyunca hizmet veren en büyük sağlık kurumu.

27 Temmuz'da Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında 11 sivil hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası ölü ve yaralıların tamamı Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne getirilmişti.

SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR

İran, Lübnan ve İsrail üçgeninde taraflar medya üzerinden birbirlerini tehdit ederken, Hayfa ve kuzeyine roket ve kamikaze İHA saldırılarının çok yakında başlaması bekleniyor.

Devrim Muhafızları Suriye sorumlusunun Şam'da öldürülmesine misilleme olarak İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze İHA, balistik füze ve seyir füzeleriyle göstere göstere saldırıda bulunmuştu.

İran tarafından ateşlenen mühimmatların neredeyse tamamı havadayken imha edildi. Tahran yönetimi sayısız kez tehdit savurmasına rağmen İsrail hedeflerine zarar veremedi.

Benzer bir tablo bugünlerde de yaşanıyor. İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesine cevap olarak İsrail'i vuracağını iddia etti ve pek çok tehdit sıraladı.

Savaşın bölgesel ölçekte genişleyebileceği endişelerinin ortasında dünya şimdi, İran'ın ne yapabileceğini merak ediyor.