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Gündem İsrail’i kınarken var kayyım provokasyonunda yok! Kürşad Zorlu‘dan DEM’e sessiz destek
Gündem

İsrail’i kınarken var kayyım provokasyonunda yok! Kürşad Zorlu‘dan DEM’e sessiz destek

Yeniakit Publisher
2024-06-26 10:48:00 - 2024-06-26 10:51:57
İsrail’i kınarken var kayyım provokasyonunda yok! Kürşad Zorlu‘dan DEM’e sessiz destek

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Amerikan kahvesi Starbucks’ı protesto görüntüleri İYİ Partili Kürşat Zorlu’yu rahatsız etmişti. Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur'da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Dün ise DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Galata Kulesi'ni işgal edip "Kayyum defol" pankartı asarak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etti. İYİ Partili Kürşat Zorlu, bu protestolu işgale sessiz kalarak DEM Parti’ye destek oldu.

DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Galata Kulesi'ne "Kayyum defol" pankartı asarak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etti. Milletvekilleri daha önce boğaz köprüsüne de pankart asmıştı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek ile PKK’nın meclisteki siyasi kolu  Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını, Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi'ne "Kayyum defol" pankartını asarak protesto etti.

Milletvekilleri, astıkları pankartın ardından, "Bijî berxwedana Colemêrgê" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

İsrail'i kınamaya gelince İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu protestoyu yanıtlaması için soru önergesi verene İYİ Partili Kürşad Zorlu, Galata Kulesi'ni işgal edip "Kayyum defol" pankartı asarak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto edenlere karşı sessiz kaldı.
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İsrail’e verdiği destekle bilinen Amerikan menşeli kahve markasının Diyarbakır’da Müslümanlar tarafından protesto edilmesi, İYİ Partili Kürşad Zorlu’yu rahatsız etti.

 İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun İsrail'e destek veren siyonist kahve markasını protesto etmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir? Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır" diye sormuştu

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