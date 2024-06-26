İsrail’i kınarken var kayyım provokasyonunda yok! Kürşad Zorlu‘dan DEM’e sessiz destek
Geçtiğimiz günlerde yaşanan Amerikan kahvesi Starbucks’ı protesto görüntüleri İYİ Partili Kürşat Zorlu’yu rahatsız etmişti. Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur'da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Dün ise DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Galata Kulesi'ni işgal edip "Kayyum defol" pankartı asarak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etti. İYİ Partili Kürşat Zorlu, bu protestolu işgale sessiz kalarak DEM Parti’ye destek oldu.
DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Galata Kulesi'ne "Kayyum defol" pankartı asarak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etti. Milletvekilleri daha önce boğaz köprüsüne de pankart asmıştı.
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek ile PKK’nın meclisteki siyasi kolu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını, Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi'ne "Kayyum defol" pankartını asarak protesto etti.
Milletvekilleri, astıkları pankartın ardından, "Bijî berxwedana Colemêrgê" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.
İsrail'i kınamaya gelince İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu protestoyu yanıtlaması için soru önergesi verene İYİ Partili Kürşad Zorlu, Galata Kulesi'ni işgal edip "Kayyum defol" pankartı asarak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto edenlere karşı sessiz kaldı.
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İsrail'i kınamaya gelince soru önergesi, DEM'lilerin işgaline gelince 3 maymun...
İsrail’e verdiği destekle bilinen Amerikan menşeli kahve markasının Diyarbakır’da Müslümanlar tarafından protesto edilmesi, İYİ Partili Kürşad Zorlu’yu rahatsız etti.