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Gündem İsrail’i destekleyen ABD’li şirketi savunmak İP’li Kürşad’a mı kaldı?
Gündem

İsrail’i destekleyen ABD’li şirketi savunmak İP’li Kürşad’a mı kaldı?

Yeniakit Publisher
2024-06-26 09:55:00 -
İsrail’i destekleyen ABD’li şirketi savunmak İP’li Kürşad’a mı kaldı?

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "İsrail’i destekleyen ABD’li şirketi savunmak İP’li Kürşad’a mı kaldı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İyi Parti Milletvekili Kürşad Zorlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazı...

İyi Parti içinde, ne kadar gâvur hayranı varmış? Ne kadar yabancı aşığı varmış.

Milliyetçi olma iddiasındaki bir partide bile, emperyalistlere destek verenlerin sayısı gırla..

İyi Parti Milletvekili ve Halk TV’nin artık kadrolu konuşmacısı Turan Çömez, İngiltere güzellemesi ile işe başlamıştı..
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Ardından Londra’daki camiye karşı çıkmıştı.

Yetinmemiş, Amerika’daki Diyanet Camii ve kompleksine de saldırmıştı.

İngiliz hayranlığına, Amerikan sözcülüğünü eklemiş, Türkiye’deki kiliselerin, Kültür Bakanlığı bütçesinden tamirine kendisine tek itiraz duymadığımız halde, İngiltere ve Amerika’da Türkiye’nin desteği ile yapılan camilere sergilediği karşıtlığı ile kendisini “camiye mesafeli milliyetçi” diye not etmiştik..

Şimdi bir başka İyi Parti Milletvekili Kürşad Zorlu kafayı çıkarttı.

O da, Turan abisi gibi, ne yapıp edip, Türkiye dışından bir devleti övüp, onun avukatlığına soyunup, Türkiye’nin insanlarını kötülemek için, fırsat kollayıp duruyordu.

Nihayetinde bulmuş..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Mustafa

Bunların ip i Yahudi nin elinde

Ziya korkmaz

Parayı veren emri verir, emir kuluda emri yerine getirir
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