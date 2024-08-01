İsrail’i cesaretlendirenler utansın!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç gün önce Rize’den hatırlatmasını yapıyordu: “İsrail’in şu anda Filistin’de yaptığını yapamaması için çok güçlü olmalıyız.”

Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dün için güncelleştirirsek, cümle şu olur:

“ İsrail’in Lübnan’da, İran’da yaptığını yapamaması için, çok çok güçlü olmalıyız”

Evet çok güçlü, çok çok güçlü olmalıyız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müslümanlar olarak çok güçlü olmalıyız.

Türkiye olarak çok güçlü olmalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç gün önceki o konuşmasının devamında ne deniyordu:

“Karabağ’a ve Libya’ya girdiğimiz gibi, onlara da benzerini yapabiliriz.”

Bu hatırlatmadan sonra bekledik ki Türkiye yekvücut olsun.

Müslümanlar tek ses olsun.

Olduk mu?

Hayır.

Ne “İsrail’e ticareti kesin” diyen kardeşlerimiz..

Ne de, “İsrail’e jet yakıtı satışı yapılıyor” alçak iftirasını atan Ahmet Davutoğlu’ndan, net ve kesin bir destek mesajı duyamadık.

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