İsrail’i boykot edenin işi açılıyor

RECEP YEŞİL

Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı alan terörist İsrail, işgal ettiği Filistin'de katliamlarına devam ediyor.

Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlere karşı vicdan sahibi insanlar, harekete geçti.

Dünyanın dört bir yanından insanlar, Filistinlilerin kanından beslenen İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykota başladı.

Dalga dalga büyüyen boykota; Türkiye'den de toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor.

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Boykot işlerinin önünü açtı

Konya'da Nar Gross Toptan Marketleri, 7 Ekim’den itibaren bebek katili İsrail'e destek veren markalara ait ürünlerin satışı yasaklayarak yerli ve milli ürünlere ağırlık verdi.

Boykotla birlikte işleri daha çok büyüyen Nar Gross Toptan Marketleri sahibi Hasan Hüseyin Uçar çalışanlarına yüzde 20'lik ara zam yaptı.

Uçar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli çalışma arkadaşlarım; her türlü ticari kaybı ve zararı göze alarak başlattığımız boykot kararından sonra, Rabbimizin inayet ve keremi, sizlerin de emek ve gayretlerinizle işlerimiz bereketlendi elhamdülillah.

Bu başarının altında her birinizin ayrı ayrı imzası olduğu inancındayım.

Bu vesileyle özverili gayret, sadakat ve desteklerinize bir teşekkür mahiyetinde, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere maaşlarınıza yüzde 20'lik ara zam yapacağımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum.

Yapılan bu ara zammın hanelerinize berekete vesile olmasını nizay eder, iyi çalışmalar dilerim.”