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Dünya İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak
Dünya

İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı ikazında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:04:00 -
İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Filistin'i işgal eden terör devleti İsrail, Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor. Bazı Arap ülkeleri İsrail'le anlaşıp Filistin'e sırtını dönerken, küstahlaşan İsrail ise Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırdı.

"Ciddi şekilde yansımaları olacak"

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi şekilde yansımaları olacağı uyarısını yaptı.

Komitenin başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı açıklamada, terörist İsrail'in Gazze'ye yakıt ve inşaat malzemesi girişine yasak getirdiğini, bu durumun insanların hayatına olumsuz etki ettiğini ifade etti.

"Halkın suya erişimini ciddi bir şekilde etkileyecek"

Hudari, ablukanın ağırlaştırılmasının, sağlık, ticaret, sanayi, tarım ve halkın suya erişimini ciddi bir şekilde etkileyeceği ve öte yandan da çevre kirliliğine sebebiyet vereceği ikazını yaptı.

"İsrail uluslararası kanunları çiğniyor"

Gazze'deki insani durumun fazlasıyla kritik olduğunu belirten Komite Başkanı, işgalci İsrail'in uyguladığı abluka ile bütün uluslararası kanunları çiğnediğini ve Gazze'nin insani ihtiyaçlarını karşılamasına müsaade etmediğini bildirdi.

Elektrik santraline yakıt temin edilemiyor

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden 17 Ağustos Salı tarihinde yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırması nedeniyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu nedenle normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu ifade edilmişti.

"Ekstra sıkıntılar yaşanacak"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de Gazze'deki durumla ilgili uyarı yapmıştı.

Komite, geçtiğimiz günlerde, Gazze'deki elektrik santralinin tekrar üretime geçmemesi halinde ekonomide yaşanabilecek ekstra sıkıntılara karşı ikazda bulunmuştu.

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