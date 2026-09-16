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Dünya İsrail’e komik mesaj: Trump’ın yardımcısı masal anlattı!
Dünya

İsrail’e komik mesaj: Trump’ın yardımcısı masal anlattı!

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İsrail’e komik mesaj: Trump’ın yardımcısı masal anlattı!

Siyonist ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İslam dünyasının gazını almaya çalıştı. Ülkesinin her zaman İsrail ile aynı fikirde olmadığını belirterek, "Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz." dedi.

Siyonist ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İslam dünyasının gazını almaya çalıştı. Ülkesinin her zaman İsrail ile aynı fikirde olmadığını belirterek, "Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz." dedi.

Vance, "All-In Podcast" adlı YouTube programında ABD-İsrail ilişkileri ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer programının yanı sıra konvansiyonel askeri gücünü de önemli ölçüde yok etmeyi başardıklarını iddia eden Vance, "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkanın ne söylediğini biliyorsunuz. İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır ancak bazen ABD, İsrail ile aynı fikirde olmuyor." ifadelerini kullandı.

 

Vance, Trump’ın "Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde, son 40 yıldaki herhangi bir başkandan daha fazla olacak şekilde (İsrail Başbakan Binyamin) Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin NATO'da birçok önemli ortaklığı bulunduğunu belirten Vance, "Ancak bu, Avrupa dış politikamızı tamamen NATO'nun hizmetinde yapacağımız anlamına gelmiyor. Aynı şekilde, Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

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