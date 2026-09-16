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Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

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Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'ye İtalya'dan da kötü haber geldi.

#1
Foto - Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Everton ile anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın Lazio'ya transferinin de teknik direktör Gennaro Gattuso'nun vetosuna takıldığı öne sürüldü.Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından sarı-kırmızılılara veda eden Mauro Icardi'nin yeni adresi belirsizliğini koruyor. Bonservisi elinde bulunan Arjantinli golcünün Lazio'ya transfer olabileceği iddia edilmişti.

#2
Foto - Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Lig ekibi Everton ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Icardi'nin rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtilmişti. Transfer dönemi kapanmasına rağmen serbest oyuncu statüsündeki golcüyü kadrosuna katmayı değerlendiren Lazio'da görüşmelerin menajerler düzeyinde başladığı öne sürüldü.

#3
Foto - Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Ancak Icardi'nin Serie A'ya dönüş ihtimali Gennaro Gattuso'nun vetosuna takıldı.

#4
Foto - Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Sportmediaset'te yer alan habere göre Gattuso, yüksek profilli ve dominant bir karakter olarak değerlendirilen Icardi'nin soyunma odasındaki dengeyi olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle transfere onay vermedi. İtalyan teknik adamın mevcut takım yapısını ve soyunma odasındaki istikrarı korumak istediği belirtildi.

#5
Foto - Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Transferin önündeki bir diğer engelin ise Icardi'nin maliyeti olduğu aktarıldı. Gattuso'nun hücum hattında Andrea Pinamonti'yi birinci santrfor olarak düşündüğü, Icardi'ye ise yedek forvet rolü verebileceği ifade edildi. Bu nedenle Arjantinli futbolcuya ödenecek yüksek maaşın söz konusu rol için uygun bulunmadığı öne sürüldü.

#6
Foto - Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan 33 yaşındaki Icardi'nin henüz yeni bir kulüple anlaşamaması geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı. Lazio seçeneğinin de kapanması halinde Arjantinli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

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