Şok üzerine şok: Mauro Icardi'nin kariyeri bitebilir! Söylenen şok sözler

Transferin önündeki bir diğer engelin ise Icardi'nin maliyeti olduğu aktarıldı. Gattuso'nun hücum hattında Andrea Pinamonti'yi birinci santrfor olarak düşündüğü, Icardi'ye ise yedek forvet rolü verebileceği ifade edildi. Bu nedenle Arjantinli futbolcuya ödenecek yüksek maaşın söz konusu rol için uygun bulunmadığı öne sürüldü.