İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu

Dünya

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
New York Post gazetesinin haberine göre Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetimince, İsrail’e sınır gözetleme amaçlı insansız hava aracı (İHA) ve dron sağladığı belirtilen Easy Aerial adlı şirketin, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi’ndeki faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetiminin göreve başlamasının ardından, İsrail’e sınır gözetleme amaçlı insansız hava aracı (İHA) ve dron sağladığı belirtilen Easy Aerial adlı şirketin, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi’ndeki faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Mamdani yönetiminin göreve gelmesinden yaklaşık altı hafta sonra, sanayi kompleksini yöneten Brooklyn Donanma Tersanesi Geliştirme Şirketi (BNYDC), dron üreticisi Easy Aerial ile kira sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

New York Belediye Meclisi üyesi Lincoln Restler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin tersaneden ayrıldığı bilgisini paylaşan Restler, BNYDC'nin geçen ay kira sözleşmesini yenilememe konusunda "doğru" karar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Restler, "Bu kamu varlığı, savaş silahlarına dönüştürülen İHA'ları üreten şirketlere alan kiralamamalıdır." ifadesini kullandı.

Easy Aerial'ın başkanı Ivan Stamatovski ve New York Belediyesi sorulara henüz yanıt vermedi.

BNYDC sözcüsü Claire Holmes ise sözleşmenin yenilenmeme sebebinin "operasyonel ve kampüs uyum konularıyla ilgili ticari nedenlerden" kaynaklandığını savundu.

Holmes, "Diğer tüm ev sahipleri gibi, biz de sözleşme şartlarına ve kampüs politikalarına uyum temelinde yenileme kararlarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeler, Mamdani'nin 1 Ocak'ta belediye başkanı olarak yemin etmesinin ardından Belediyedeki yönetim anlayışının değiştiğine işaret ediyor.

Easy Aerial'in faaliyetleri, son dönemde Brooklyn'deki aktivist grupların protestolarına konu olmuştu.

"Demilitarize Brooklyn Navy Yard" adlı grup, şirkete yönelik protesto gösterileri düzenleyerek, İsrail'e teknoloji sağlayan firmaların bölgeden çıkarılmasını talep etmişti.

Abdullah ademoğlu

Başkanım helal olsun, varol ????????????

Yaky

Aferin Mamdani.
