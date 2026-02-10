Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma bakır, magnezyum, selenyum ve manganez kaynakları açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller, kemikleri sağlıklı tutmak ve osteoporoz gibi kemikle ilgili sağlık durumlarını önlemek için önemli olmaktadır. Hurma ayrıca kemik sağlığına etki edecek K vitamini ve bor da içermektedir.