  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küfürbaz Özgür Özel yalana doymuyor: MKE Ankaragücü’nden yalanlama Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Pekin Türkiye'ye yapılan hainliği açıkladı: İHA operatörü hafta sonu evine gidiyordu ve çalışmıyordu Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor Görenler şaşkına dönüyor: Derenin içinde ne ararsan var Dinlemedi ve imzayı attı: Hayal bile edemiyorlar artık.. Brezilya'da Talisca üzüntüsü! AK Parti genel merkezinde anlamlı ziyaret! Zeynep Güneş hanım gözyaşlarını tutamadı Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu Ordu yetkilisi 'TB2 SİHA almalıyız' diyordu! Dinlemediler, 536 milyon euro değerinde İHA sipariş ettiler Türkiye'nin dev takımı Fenerbahçe'den Chobani açıklaması: Doğrudan finansal destek sağlanmştır
Kadın - Aile
22
Yeniakit Publisher
Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Onbir ayın sultanı Ramazan'ın ayak sesleri duyulmaya başlandı ve iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma ile ilgili bu bilgileri not almalısınız.

#1
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma, taze ya da kuru olarak tüketilebilir. Hurma tüketmek isteyen kişiler, tatlı veya tuzlu yemeklerine ekleyebilmektedir. Hurmanın tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

#2
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Atıştırmalık hurma: Kişiler hurmaları badem, ceviz veya Antep fıstığı ile atıştırmalık olarak tüketebilir.

#3
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Salatalar: Doğranmış, dilimlenmiş veya çekirdeksiz hurmalar salatalara lezzet katabilmektedir.

#4
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

İçecek: Hurmaları muz ile karıştırarak içecek haline getirmek, doğal tatlılık ve ekstra besin değeri sağlayacaktır.

#5
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Enerji topları: Hurmalar fındık, yulaf, Hindistan cevizi gevreği veya çeşitli diğer malzemelerle karıştırarak pişmeyen enerji topları olarak tüketilebilmektedir.

#6
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Taze hurmalar hava geçirmez bir kapta buzdolabında aylarca ve hatta dondurucuda daha uzun süre saklanabilmektedir. Kurutulmuş hurma, hava geçirmez bir kapta yaklaşık 1 yıl ve dondurulursa uzun yıllar dayanabilir.

#7
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma, A ve C vitaminlerinin yanı sıra manganez açısından zengindir. Düzenli hurma yemek, sisteminin sağlıklı çalışmasına yardım eder, kan şekerini dengeler, kalp sağlığını korur, beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler, kemik yapısını güçlendirir ve normal doğum yapacak anne adaylarında rahim ağzının genişlemesine yardımcı olarak normal doğumu kolaylaştırır.

#8
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurmanın faydaları genel olarak şunlardır: Sindirimi düzenlemeye yardım eder Kan şekerinin dengelenmesine yardım eder Kalp sağlığını destekler

#9
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Vücudu serbest radikallere karşı korur Beyin fonksiyonlarının gelişmesini sağlar Kemik sağlığını destekler

#10
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Normal doğumu kolaylaştırır Kronik hastalık oluşma risklerini azaltır Kolesterolü düzenleyerek kalp sağlığını korur Kilo kaybına yardımcı olur

#11
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Sindirimi iyileştirir Hurmanın, lif bakımından zengin olması bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi ve sindirim sisteminde oluşacak hastalıkların engellenmesinde etkili olmaktadır. Sindirim sisteminin düzenli işlemesi karaciğer ve böbrek sağlığının da sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Düzenli hurma tüketimi, kabızlık sorununu çözerek, hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

#12
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurmadaki antioksidanlar aynı zamanda diyabetin neden olduğu oksidatif strese karşı da koruma sağlar. Glisemik indeksi düşük doğal bir tatlandırıcı olan hurma kan şekerini olumsuz etkilemeden vücuda şeker sağlar. Hurma, meyvelerde bulunan doğal bir şeker türü olan fruktoz içermektedir. Bu nedenle karamele benzer tatlı bir tada sahiptir.

#13
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Sağladığı lif ve antioksidanlar sayesinde beyaz şeker yerine alternatif bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Hurmanın kalorisi yüksek olduğundan ölçülü olarak tüketmek önemlidir.

#14
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurmaların antiaterosklerotik bir diyetin parçası olan diyet lifi, antioksidanlar ve mineraller açısından zengin olması, tüketiminin atardamar sağlığını korumasına ve kalp hastalığı gelişme riskini azaltmasına yardım eder.

#15
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma, antioksidan açısında zengin bir besin olarak bilinmektedir. Antioksidanlar, hücreleri vücutta zararlı reaksiyonlara neden olabilecek ve hastalığa yol açabilecek serbest radikallerden korumaktadır. Aynı zamanda hurma, kronik hastalık yaratacak riskleri engellemeye yardımcı olan polifenol ve lignan içermektedir.

#16
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

B vitamini içeren hurma Alzheimer hastalığına karşı faydalı olmaktadır. Düzenli hurma tüketimi, Alzheimer hastalığı riskiniz azaltarak nörolojik hastalıkların oluşmasına engel olmaktadır.

#17
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma bakır, magnezyum, selenyum ve manganez kaynakları açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller, kemikleri sağlıklı tutmak ve osteoporoz gibi kemikle ilgili sağlık durumlarını önlemek için önemli olmaktadır. Hurma ayrıca kemik sağlığına etki edecek K vitamini ve bor da içermektedir.

#18
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma, içeriğinde kolesterol bulunmaması, potasyum ve antioksidan içeriği ile tansiyonu ve kalp ritmini düzenler, kalp hastalıkları riskini azaltan kolesterolü dengeler. Hurmanın bu faydaları kalp sağlığını koruyarak kalp hastalıklarının gelişme riskini azaltır.

#19
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurma, cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olan ve cildi pürüzsüz olmasına etki eden C ve D vitamini kaynağı olarak bilinmektedir. Hurma ayrıca yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir ve melanin (cilt pigmenti) birikimini önlemektedir.

#20
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Her sabah spor yapmadan önce aç karnına hurma tüketmek enerjik hissetmeye ve sağlıklı kilo vermenize yardımcı olabilmektedir.

#21
Foto - Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken...

Hurmaların lif açısından yüksek olması ve kalın bağırsakta emilimini yavaşlatması uzun süreler tok hissetmenizi sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'
Dünya

Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel ene..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu! Polis 5 özel ekip kurdu
Yerel

Yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu! Polis 5 özel ekip kurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki karı-koca cinayetiyle ilgili soruşturma genişletildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23